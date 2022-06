Tennis – Alla Canottieri il torneo “Amici di Abeo”

Mantova La Canottieri Mincio torna, dopo due anni di stop a causa della pandemia, ad ospitare il torneo di tennis “Amici di Abeo” riservato ai 2.3, ideato fin dalla nascita della ormai tradizionale manifestazione da Federico Lanzilao e coordinato dal giudice arbitro Nando Toso.

La manifestazione comincerà oggi e proseguirà fino a domenica 26, giornata conclusiva. Gli atleti attesi sui campi del Circolo Canottieri sono un centinaio e per domani alle 15.30 è prevista l’inaugurazione a cui parteciperà anche il presidente di Abeo Vanni Corghi. Attualmente sono circa un centinaio i partecipanti, anche se le iscrizioni dei seconda categoria non sono ancora chiuse. Per il momento la tds n.1 del torneo è Manuel Massimino (2.3 TC Sport Trend), ma è da sottolineare la presenza di numerosi giovani promettenti. Da tenere d’occhio il 18enne Andrea Uberti (2.4 TC Desenzano), come anche Gabriele Lorini (2.5 Forza e Costanza Brescia) e Francesco Rastelli (2.5). Tra i mantovani il più alto in classifica al momento è Francesco Testori (2.6 Tc Villafranca), mentre il portabandiera dei tennisti di casa sarà Samuel Estevez (2.8 Canottieri Mincio).

Parte della quota di partecipazione al torneo verrà devoluta all’associazione al fianco dei bimbi malati e delle loro famiglie.

«Il nostro impegno durante quest’anno è rivolto all’ampliamento della nostra squadra di volontari – spiega Corghi – la vera anima di Abeo e senza i quali non sarebbe possibile mantenere attivi tutti i progetti che ogni giorno ci consentono di aiutare concretamente bambini e famiglie in difficoltà. Siamo davvero grati di poter essere parte di questo importante torneo».

L’organizzatore Pier Federico Lanzilao è soddisfatto per la ripresa dell’evento. «Si tratta di una manifestazione che ha origini lontane – commenta – Avevamo cominciato con tornei di tennis in stile vintage e con le racchette di legno, e siamo arrivati a una sfida rivolta ai 2.3 con quasi cento partecipanti. Un grande successo, in cui siamo felici di coinvolgere Abeo».