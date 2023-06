Auto esce di strada e si ribalta: paura per una 27enne di Moglia

MOGLIA Grande paura ieri mattina per una 27enne di Moglia rimasta coinvolta in un incidente in via Tullie, sempre all’interno del proprio comune di residenza. L’auto della giovane è finita fuori strada ribaltandosi in un campo e la ragazza è stata portata d’urgenza al Pronto Soccorso dove è stata sottoposta a un’accurata serie di accertamenti.

Non vi sarebbero dubbi, stando alle ricostruzioni fatte dai carabinieri che sono intervenuti sul luogo del sinistro: alle 7.30 di ieri mattina la ragazza, che era appena partita da casa per recarsi al lavoro, stava percorrendo via Tullie quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri – non si esclude nemmeno un mancamento, o un colpo di sonno improvviso – la Mini Cooper della 27enne ha iniziato a sbandare prima di uscire di strada finendo con il capottarsi nei pressi di un fossato adiacente la sede stradale.

Sul posto, allertati da altri automobilisti di passaggio, si sono precipitati i carabinieri, i sanitari del 118, e i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare la ragazza dall’auto, che ha terminato la sua corsa con le ruote all’aria e con il tettuccio parzialmente schiacciato.

Ed è stato proprio il possibile trauma cranico riportato dalla 27enne a preoccupare i sanitari che hanno predisposto il ricovero d’urgenza all’ospedale di Mantova. Qui, a quanto sembra, le condizioni della ragazza, che resta comunque soto osservazione, si sarebbero rivelate fortunatamente meno gravi del previsto.