In bicicletta lungo lo Zara con Consorzio Terre dei Gonzaga e WWF Mantovano insieme per educare alla conoscenza del territorio

MANTOVA Un percorso ad anello in bicicletta alla scoperta dello Zara, suggestivo pezzo di storia del nostro territorio: si tratta infatti dell’antico corso terminale del fiume Oglio incredibilmente sopravvissuto al processo di inalveazione del fiume Po, caratterizzato dalla presenza di un bugno con acqua sorgiva chiamato Sorgenti dello Zara. L’iniziativa, frutto della collaborazione ormai consolidata tra Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga e WWF Mantovano, che si terrà domenica 27 settembre, vuole essere un’occasione di condivisione e di approfondimento, pur in totale sicurezza.

“Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga” dichiara il Presidente Ada Giorgi “presenta questo interessante evento organizzato in collaborazione con il WWF Mantovano. Crediamo molto in queste iniziative di conoscenza diretta del territorio, sia dal punto di vista idraulico che ambientale. Sarà un’occasione per tutti per approfondire alcuni aspetti di un contesto poco conosciuto ma di grande fascino, che è stato oggetto di riqualificazione da parte del Consorzio qualche tempo fa”.

Anche il Presidente del WWF Mantovano, Donato Artoni, fa eco ad Ada Giorgi sull’importanza del luogo da esplorare in bicicletta: “Riscoprire lo Zara vuol dire ripercorrere un pezzo importante della storia e dell’ambiente delle nostre zone. Il suo corso non è solo una testimonianza di idrografia antica locale ma anche un esempio, in più punti, di una natura che ancora riserva angoli di pregevole bellezza da preservare e portare all’attenzione di abitanti e non. Ancora una volta il binomio WWF-Bonifica si dimostra ideale in questo senso”.