Pegognaga, tutto pronto per la sagra di San Lorenzo

PEGOGNAGA – L’Antica Sagra di San Lorenzo programmata sull’arco di sei giorni, dal 6 all’11 agosto a Pegognaga é evento quanto mai atteso soprattutto dopo la lunga stagione di condizionamento pandemico. L’assessore alle politiche giovanili Silvia Scarduelli, preoccupata parimenti della salute dei propri concittadini, quanto dell’aggregazione dei giovani, ha ritenuto opportuno dar vita alla tradizionale sagra di San Lorenzo, patrono del paese, studiando un programma di manifestazioni nel pieno rispetto dei protocolli covid e delle conseguenti limitazioni. «A tale scopo – spiega in conferenza stampa – abbiamo scelto, come palcoscenico ideale, la naturale accoglienza del Parco Florida: oltre alla tradizione rappresentata dalla presenza di orchestre del liscio, abbiamo pensato anche a rock e funky. Mi preme sottolineare che il tutto é reso possibile dalla insostituibile collaborazione degli attivissimi volontari della pro loco Flexum e dalla stretta sorveglianza del gruppo carabinieri in congedo MC Security, dei vigili urbani con la collaborazione del Comune di S. Benedetto Po nel campo della sicurezza». Dunque, venerdì 6 agosto, alle 21, apertura del Luna Park presso il campo Ferrari. Presso la mensa scolastica, inaugurazione mostre: la prima a cura di Laboratorio Ambiente, “Scolarizzazione primaria a Pegognaga”; la seconda a cura del Centro Culturale L.B. Milani intitolata “ Il Municipio di Pegognaga verso i 130 anni della nostra casa Comune”; presso la Sala Civica, esposizione collettiva di opere degli artisti Doriana Zapparoli, Elio Carnevali e Raffaele Spina. Sabato 7 ore 21 tornano Simona Quaranta e la sua orchestra. Domenica 8 ore 21.30, Tonya Todisco e la sua orchestra. Lunedì 9 ore 21.30, gli Eclipse. Martedì 10, giorno del patrono, 1° trofeo di pesca Sagra San Lorenzo organizzato dalla Pado Patri, inizio ore 8.30, presso il parco San Lorenzo; ore 18.30 santa Messa solenne del Patrono presso la Pieve di San Lorenzo; ore 21.30 presso il Parco Florida esibizione dei Queen Mania e dalle 21.30 alle 23.30 presso il Parco San Lorenzo “La Notte di San Lorenzo”, con osservazione del cielo e visita notturna al Parco col WWF Mantovano, in collaborazione col Gruppo Amici dell’Astronomia di Suzzara. Mercoledì 11 clou della Sagra, presso il Parco Florida alle ore 20 consegna di civiche onorificenze a cittadini distintisi in vari settori. Alle 21.30 saliranno sul palco dell’arena i Ridillo, celebre band di origine pegognaghese, che celebrerà il Trentesimo di successi musicali. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Posti a sedere 250 e 250 in piedi. Non è richiesta prenotazione. Apertura cancelli alle 20.30. Scarduelli conclude «Ringrazio la Pro loco, da sempre al fianco dell’Amministrazione, tutti gli uffici e i dipendenti del Comune e del Centro Culturale LBM che hanno lavorato sodo per la realizzazione dei numerosi eventi realizzati tra giugno e luglio, fino alla realizzazione della sagra di agosto».

Riccardo Lonardi