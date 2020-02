MANTOVA Dalla multidimensionalità della sofferenza umana alla complessità e bellezza della vita. E’ questo il titolo della serata di sensibilizzazione alla salute e ai problemi dell’alcol organizzata dalla associazione dei Club Alcologici Territoriali di Mantova con il patrocinio del Comune di Mantova e la collaborazione di una serie di associazioni in programma sabato 22 febbraio alle 20,30 nell’oratorio del Gradaro. Interverranno l’assessore al Welfare Andrea Caprini, l’insegnante Stefano Alberini e il responsabile del Serd di Mantova Marco Degli Esposti. L’incontro è anche un momento di contatto con le persone della comunità per far conoscere le attività dell’associazione.