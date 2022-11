Sabato 3 dicembre apertura straordinaria dell’ufficio passaporti della questura

MANTOVA – Al fine di agevolare i cittadini mantovani interessati è stata prevista una giornata di apertura straordinaria dell’ufficio passaporti della questura per il prossimo 3 dicembre. L’iniziativa intende replicare le precedenti aperture straordinarie per venire incontro alle esigenze dell’utenza interessata ad ottenere o rinnovare il passaporto. La richiesta di questo documento di viaggio, come noto, ha registrato un incremento esponenziale dopo le restrizioni causate dalla pandemia e in conseguenza della necessità di munirsi del documento per l’espatrio anche per recarsi nel Regno Unito. Per la giornata del 3 dicembre dunque gli utenti, muniti di documentazione attestante un’esigenza di viaggio programmata entro il 6 gennaio 2023, potranno prenotare l’appuntamento per il rilascio o il rinnovo del passaporto contattando l’ufficio relazioni con il pubblico della questura di Mantova al numero 0376 205585, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, sino ad esaurimento dei posti a disposizione. Rimangono invariate le consuete istruzioni che prevedono la prenotazione, tramite agenda elettronica, del passaporto fatte salve le urgenze per motivi di salute, studio e lavoro da rappresentare all’indirizzo di posta elettronica certificata uffpassaporti.quest.mn@pecps.poliziadistato.it.

Si ricorda, infine, che molti Comuni della provincia (quelli accreditati), affiancano i loro concittadini nella prenotazione degli appuntamenti tramite agenda online. Si consiglia pertanto di verificare se il proprio Comune di residenza offra tale servizio.