I Babbi Natale in moto colorano di rosso i mercatini

MANTOVA – Bellissime e potenti moto che si sono trasformate in renne cavalcate da dei simpaticissimi Babbi Natale. Quelli che l’altro ieri mattina domenica 18 dicembre hanno colorato di rosso i Mercatini di Natale di Piazza Virgiliana portando la loro allegria e il loro entusiasmo coinvolgente. Un momento tanto atteso dai più piccoli e non solo. Non stupisce la calorosa accoglienza e gli immancabili selfie e foto che subito sono stati richiesti a questi insoliti Babbi Natale che a Santa Claus li accomuna un cuore grande: l’evento aveva infatti uno scopo benefico e il ricavato è stato devoluto ad Abeo, l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico. La giornata è proseguita poi con tantissimi visitatori a passeggiare e ad acquistare nelle cinquanta casette in legno, esattamente come era accaduto il giorno precedente. Grande successo poi nel pomeriggio per la sfilata di moda Bp Factory sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio Bp Factory on ice sempre più gettonata, e non solo nei giorni di apertura dei mercatini. Ogni giorno, va ricordato, c’è anche la possibilità di prendere lezioni private di pattinaggio sul ghiaccio individuali o in piccoli gruppi con il pluricampione italiano Claudio Fico, maestro Fisg (info e prenotazioni: 3455155995).Per tutte le informazioni sui Mercatini, che torneranno il 24, 25 e 26 dicembre, si può visitare il sito www.mercatinidinatalemantova.it e i social.