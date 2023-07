LibriAmo” a Villa Poma

Borgo Mantovano Si terrà stasera alle 21 presso la sala bambini della Biblioteca comunale “LibriAmo” di Villa Poma in via Roma Sud nr. 13, l’evento dal titolo “Martedì sotto le stelle” letture animate per bambini e bambine prima della nanna a cura di Rete Bibliotecaria Mantovana. Arricchire la mente di un bambino raccontando storie è una tradizione che si sta perdendo nel mondo odierno, a causa dei ritmi troppo frenetici ma anche a causa della comunicazione elettronica istantanea. Tuttavia, sono ancora molte le persone a credere nel potere educativo, e non solo, della lettura in tenera età e ad incentivarla. La lettura, infatti, oltre ad incentivare uno sviluppo precoce del linguaggio, crea momenti di intimità e di emozione, ma anche momenti tramite i quali poter affrontare, con le parole dei racconti, argomenti che con altre parole sarebbero difficili da affrontare. L’ingresso è gratuito con info al numero telefonico 0386-46001 interni 2 e 5 e all’indirizzo: biblioteche.borgomantovano@gmail.com.