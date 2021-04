Riecco a Casalmoro l’antico dipinto appena restaurato

CASALMORO – Torna a casa, nella chiesa di Santo Stefano, il dipinto restaurato de “L’ultima Cena di Gesù”. Olio su tela di lino del XVII secolo, composto da tre teli cuciti per un totale di 280 per 185 cm, il dipinto è stato realizzato da un artista anonimo di ambito bresciano, probabilmente appartenente alla scuola del Moretto e del Romanino. Per questa sera, durante la celebrazione del Giovedì Santo, i fedeli potranno ammirare l’opera che mancava da un anno per il restauro. Un’iniziativa partita dallo stesso parroco del paese don Giovanni Tosoni che, in accordo con gli abitanti di Casalmoro, ha deciso di mettere da parte il denaro delle offerte della parrocchia e di contattare il restauratore Gianluca Bottarelli di Canneto Oglio per recuperare il quadro di valore. Anche i bambini di quarta elementare, con l’insegnante di religione Alessia Mutti, hanno contribuito con un progetto volto a divulgare e far conoscere l’importanza di prendersi cura del patrimonio artistico locale.