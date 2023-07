Acquanegra, successo per la poesia di “Cyrano de Bergerac”

Acquanegra sul Chiese Grande successo presso il Centro Servizi Don Corradi di Mosio per lo spettacolo “Cyrano de Bergerac”, organizzato dal Comune e a cura della compagnia Il Sipario Onirico di Lonato del Garda per la regia di Fabio Tosato. Poeta, spadaccino, musicista e drammaturgo, il “Cyrano de Bergerac” nato dalla penna di Edmond Rostand è un personaggio poliedrico e dalle mille sfaccettature: peccato che spesso sia ricordato solo per il suo voluminoso naso. La sua storia avvincente fa ridere ed emozionare, ed è molto di più del racconto delle (dis)avventure amorose di un uomo dall’aspetto bizzarro. Non riuscendo ad accettare questa sua appendice, ecco che allora essa diventa una maschera, impossibile da togliere, dietro la quale si nasconde e cela i propri sentimenti, il proprio animo, la sua vera natura.

Ah, che liberazione sarebbe per Cyrano potersi levare questa maschera, scagliarla lontano e dichiarare a Rossana il proprio amore senza paura di essere rifiutato. Ma Cyrano non può togliersi la sua maschera e mostrarsi al mondo senza filtri. Quanti di noi ne avrebbero il coraggio? Uno spettacolo brioso e toccante che ha fatto ridere sì il numeroso pubblico presente, ma anche scoprire quanta meraviglia si nasconde al di là del (proprio) naso.