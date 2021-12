L’Informagiovani di Gonzaga lancia il calendario dell’Avvento social… per incentivare i giochi da tavolo

GONZAGA Il calendario dell’Avvento? A Gonzaga, invece delle solite caselline di cartone con dolcetti, cioccolatini o sorpresine, hanno deciso di puntare sul digitale e sui social network. Ma con un risvolto decisamente curioso. Il riferimento è alla scelta dell’Informagiovani di costruire un calendario dell’Avvento digitale attraverso il feed di Instagram. «Ci siamo ispirati al lavoro di Camilla Boniardi, in arte Camihawke, giovane influencer milanese da 1,3 milioni di followers, che ha realizzato dei video-consigli sui migliori giochi di società del momento. Da lì è nata l’idea del nostro Calendario dell’Avvento Social». Fino a Natale, sulla pagina Instagram @gonzagacittà, verranno aperte virtualmente, attraverso un video in stop-motion, delle porte, o meglio delle caselle del calendario dell’Avvento, ognuna contenente un famoso gioco da tavolo. Monopoly, Dixit, Ticket to ride Europe, scacchi, Jenga, Taboo, fino ai più disparati giochi di carte. Insomma, una commistione di social e socialità, di modernità e di giochi, magari un po’ attempati, ma che non passano mai di moda. Lo scopo? A spiegarlo sono gli operatori dell’Informagiovani, di fatto i promotori di questa curiosa iniziativa: «Al termine di questo periodo di “Avvento social”, i ragazzi potranno venire alla biblioteca “Franco Messora” e sfidarsi giocando insieme. L’obiettivo non è solo quello di rinnovare una tradizione storica attraverso gli strumenti più moderni, ma anche e soprattutto, creare un’occasione speciale in cui i ragazzi possano trovarsi insieme e riscoprire quel senso di comunità sicuramente venuto meno durante i lockdown». (f.b.)