Calcio Promozione – Younesse Jadid, specialista in triplette: “Il successo mancava troppo al Marmirolo. Andremo a Cellatica con più fiducia”

Marmirolo Chiamatelo specialista in triplette: non è facile segnarne due in una stessa stagione, addirittura Younesse Jadid è riuscito a metterne a segno due nel giro di poche giornate. La prima, alla sesta giornata, è valsa il pareggio contro la forte Orceana. La seconda, domenica scorsa, ha sancito il ritorno alla vittoria dei neroverdi contro la Voluntas Montichiari, spezzando la serie negativa di due sconfitte consecutive contro Vighenzi e Borgosatollo. Con questi tre punti il Rullo è salito a 10 punti, distanziando momentaneamente la zona calda della classifica di Promozione. Nel prossimo turno bisognerà bissare la prestazione nell’impegnativa gara esterna a Cellatica. «E’ la mia seconda tripletta stagionale e non nascondo di essere molto soddisfatto – spiega l’attaccante -. In passato era capitato qualche altro tris, ma mai due volte in poche settimane. Al di là della soddisfazione personale, era importante muovere la classifica, perché dopo due sconfitte rimediate nelle due giornate precedenti, potevamo rischiare di deprimerci. Invece, abbiamo saputo reagire, riprendendo il feeling con la vittoria, che ci mancava dalla seconda giornata contro la Valsabbia».

Prima esperienza mantovana per il 23enne attaccante, cresciuto tra Ciliverghe e Nuvolera e poi sbocciato in serie D a Sona. Ora, dopo un’annata a Nogara, la sfida neroverde: «Il diesse Brentegani mi ha voluto qui, e devo dire che per il momento sono felice della scelta. Con mister Marmiroli si lavora bene, perché ha assemblato in fretta un gruppo nuovo, ma molto unito. Se ci sono degli assenti chi ne prende il posto dà il massimo per sostituirli al meglio. Puntiamo alla salvezza, tuttavia non dobbiamo porci limiti: bisogna giocare gara dopo gara cercando sempre di vincere. Sfruttiamo l’onda del successo, che ha riportato in alto il morale, ben coscienti del prossimo ostacolo. Andremo a fare visita al Cellatica, squadra davvero temibile perché costruita per vincere. Centrare un altro risultato positivo sarebbe ottimo, anche perché in questo girone di Promozione c’è tanto equilibrio e la classifica è corta. Gli episodi a favore oppure a sfavore possono fare tutta la differenza del mondo».