Segni d’Infanzia entra nel vivo con show internazionali aperto a a “tutto pubbico”

MANTOVA – Quinto giorno per Segni New Generations Festival. Dopo il successo di ieri sera alla Loggia del Grano, in questa seconda parte di programma si entra nel pieno del programma per adolescenti, con una programmazione a “tutto pubblico” e sempre più internazionale.

Dopo un partecipato primo appuntamento gli Spunti(ni) Critici tornano in Loggia del Grano, cuore pulsante del festival, in cui ragazzi e ragazze della Teen Community di Segni dialogano con critici teatrali e gli artisti.

L’appuntamento è aperto a tutto il pubblico, stasera alle 19:15, e di nuovo domani alle 19:30 e venerdì alle 18.

La compagnia Baracca-Testoni Ragazzi torna a Mantova con lo spettacolo “#Fragili”, una storia nella quale un ragazzo e una ragazza che non si sono mai incontrati, frequentano la stessa scuola e si trovano ad affrontare parallelamente passaggi di crescita importanti e delicati, trovando nelle loro fragilità, i loro punti di forza.

Dopo essere stato amato dal pubblico nel 2020, nell’edizione digitale durante la Pandemia, finalmente dal vivo “Fritt Fram” della compagnia norvegese KompaniTO.

Oggi alle 9:30, le tre acrobate propongono “Fritt Fram”, uno spettacolo che fa scoprire o riscoprire vecchi giochi che, superati confini e culture, sono diventati parte di un sapere comune.

I biglietti sono già esauriti, è comunque consigliato contattare la biglietteria del Festival per aggiornamenti.

Cresce la partecipazione alle “Masterclass Pasta Madre”, sia da parte di operatori del settore sia dagli studenti dei licei e delle scuole superiori mantovane, sempre più interessati alle dinamiche culturali e del teatro.

Le Masterclass Pasta Madre di oggi, a Palazzo Te (Sala Tinelli), saranno alle 11, con il canadese Jimmy Blais e alle ore 15, con Annelies Appelhof e Kees Blijven dai Paesi Bassi.

Per partecipare contattare lo 0376.752882.

Oggi ci sarà anche la prima di “Click!”, della compagnia francese Skappa!&associés: a partire dal disegno di un bambino, la scena si anima di immagini e conduce gli spettatori in un un viaggio, attraverso gli infiniti modi che l’uomo ha usato per rappresentarsi.

Sempre oggi andrà in scena l’ultima replica di “Paloma. Ballata contro tempo”, di Factory Compagnia Transadriatica, in scena alle ore 11 in Spazio Gradaro, di via Gradaro 40.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili su vivaticket.com o presso la biglietteria (attiva tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 18, in Piazza L. B. Alberti, Sala delle Colonne).