Calcio Terza Categoria – Casaloldo in ritiro ad Asiago con prima squadra e Juniores

CASALOLDO Tutte le compagini mantovane che stanno cominciando la preparazione in questi giorni, inizierà il 25 agosto prossimo il Casaloldo, che dopo gli acquisti estivi di giocatori di rango come Colombo, Shtaro, Destefani, Piccinelli, Bellotti, Zampolli, Gavioli, si candida a recitare un ruolo di outsider in campionato, sempre sotto la guida dell’esperto mister Alceste Leorati.

I biancazzurri andranno però in ritiro in montagna, ad Asiago in provincia di Vicenza, presso l’hotel Vescovi: cinque giorni di preparazione in altura (fino al 29, con allenamento pomeridiano il 25, doppia seduta il 26, 27 e 28, training mattutino infine l’ultimo giorno) con gli organici di prima squadra e Juniores: quest’ultima formazione è una novità visto che mancava da alcuni anni, quando il paese era rappresentato a livello giovanile con le insegne dell’Oratorio San Giuseppe.