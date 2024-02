Contromano nel rondò finisce in frontale contro un autotreno

MANTOVA Contromano in una rotonda. Sembra impossibile ma è successo questa mattina in via Legnago nei pressi del cavalcavia della tangenziale Nord, e quello che sembra impossibile in realtà accade più spesso di quanto si creda. È quindi successo di nuovo intorno alle 11, quando una Hiundai con a bordo una coppia di anziani, ha infilato contro mano il rondò di via Legnago nei pressi del cavalcavia della tangenziale Nord. Quando il conducente dell’utilitaria, un uomo di 75 anni, si è trovato di fronte a un autoarticolato che procedeva nella direzione opposta, ha cercato di evitare lo scontro frontale accostando il più possibile verso il guard-rail, mentre l’autista del mezzo pesante cercava di fare lo stesso allargandosi sulla propria destra. Lo scontro era inevitabile, me per fortuna a velocità ridotta. Per fare uscire dall’abitacolo della Hyundai era necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma di fatto i due rimanevano illesi, e il 75enne al volante veniva portato in ospedale solo per precauzione. Sul posto per i rilievi di legge gli agenti della Polizia locale.