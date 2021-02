“Mantova celata”, quattro appuntamenti di spessore

MANTOVA Un programma in streaming a prezzi decisamente popolari, artisti di rilievo, dimore storiche mantovane tutte da scoprire: questo il progetto “Mantova Celata”, realizzato dall’Associazione culturale Disanima Piano, ieri presentato presso la sede municipale.

Una proposta che in un momento così complesso, ha ricordato il vice sindaco di Mantova Giovanni Buvoli, offre lavoro al mondo della cultura, mettendo in mostra i tesori architettonici della città. Quattro, infatti, gli appuntamenti, in altrettante prestigiose residenze, come illustrato dal presidente dell’Associazione Stefano Guernelli: ad aprire la rassegna sarà Micol Arparock, da casa Moreschi, il 18 febbraio. La musicista, con la sua arpa celtica, interpreta in modo personale e innovativo brani di differenti generi.

La verve comica e il talento artistico di Sergio Sgrilli, presenza storica del programma Zelig, si fondono nelle sale di palazzo Arrivabene, l’11 marzo, tra note poetiche e ironia. Palazzo Valenti Gonzaga ospiterà invece le poliedriche attitudini del cantautore genovese Francesco Baccini, il 24 marzo. A chiudere il calendario primaverile il gruppo Flexus, con la loro storia del rock, presso palazzo Castiglioni, l’8 di aprile. Ciascuna serata, con inizio alle 21.15, si arricchirà della narrazione di Giovanni Pasetti, per i percorsi artistici.

Naturalmente si spera in una stagione estiva, per la quale si sta lavorando, sorretta magari dalla presenza dell’Arena Bike-In a campo canoa, luogo deputato a diversi tipi di intrattenimento, dove lo scorso anno tante iniziative di successo sono state organizzate. Ma tutto è in divenire.

Presente alla conferenza anche l’artista Sergio Sgrilli, che ha posto in evidenza le attuali difficoltà di una ampia categoria professionale, anche solo nel comprendere le dinamiche di chiusura stabilite nei diversi decreti ministeriali, quando la comunicazione ad oggi appare una evidente priorità. L’appello è, quindi, a porre attenzione ad eventi come quelli messi in campo da Disanima Piano, in quanto supporto al mondo della cultura e dello spettacolo. E a chi viva di creatività.

All’appuntamento hanno preso parte anche i soci fondatori dell’Associazione Alessandra Scalori, Paola Bruschi e Davide Guernelli.

L’abbonamento per i quattro incontri in streaming costa 10 euro, la tessera annuale Disanima Piano, che comprende tutti gli eventi in streaming e dal vivo, resta al prezzo di 50 euro.

Per informazioni telefono 338 4947909, sito www.disanimapiano.com. Ilperf