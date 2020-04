Confartigianato Lombardia dirama in tutti i territori un sondaggio sull’impatto del Coronavirus sulle MPI

MANTOVA Ad un mese di distanza dall’ultima rilevazione Confartigianato Imprese Mantova dirama un nuovo sondaggio inviato dal regionale sull’impatto del Coronavirus sulle MPI di tutta la provincia.

L’obiettivo è quello di capire in concreto l’evoluzione della situazione e le prospettive a breve e a più lungo termine in Lombardia, la regione italiana più duramente colpita dall’emergenza sanitaria del covid-19.

Un contributo particolarmente prezioso da parte delle imprese, in un momento tanto difficile, perché permetterà di comporre un quadro della situazione reale e di essere ancora più precisi nella richiesta di sostegni adeguati da porre alle Istituzioni regionali, nazionali ed europee.

I dati raccolti da questo sondaggio diventeranno un mezzo per aiutare ancora meglio le varie filiere delle imprese artigiane. Il sondaggio è disponibile sul sito www.confartigianto.mn.it.