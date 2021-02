Asola, al via la settima edizione del Premio Letterario Nazionale ‘Andrea Torresano’ della cittadina del Chiese

ASOLA La locale casa editrice Gilgamesh diretta da Dario Bellini, col patrocinio del Comune, nel 566esimo anno di nascita del grande stampatore asolano Andrea Torresano, suocero di Aldo Manuzio, ha indetto la settima edizione del premio letterario nazionale di narrativa “Andrea Torresano”. In palio la pubblicazione delle opere vincitrici all’interno delle collane di Gilgamesh Edizioni e un premio in denaro di 150 euro per i due finalisti assoluti di ogni sezione. La scadenza del concorso sarà la mezzanotte di venerdì 30 aprile. Il regolamento prevede due sezioni: opere di narrativa a tema libero comprendente il romanzo di qualsiasi genere o raccolta di racconti o autobiografia o testo teatrale e opere di narrativa a tema giallo comprendente il romanzo giallo, thriller, noir, investigativo, poliziesco, regency, horror e paranormale. Oltre ai romanzi sono ammesse anche raccolte di racconti dei generi previsti dal bando letterario. Il vincitore unico di ogni sezione sarà designato dalla giuria e la premiazione si svolgerà ad Asola in una sede culturale istituzionale di prestigio che verrà rivelata successivamente sul sito della casa editrice. Informazioni presso Gilgamesh Edizioni in via Giosuè Carducci, 37 ad Asola, tel. 0376-1586414, cell. 349-8646077, email: gilgameshedizioni@gmail.com.

Paolo Zordan