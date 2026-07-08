“Vieni a prendere un caffè alla Cna”: avvicinare i giovani all’artigianato

Mantova Vieni a prendere un caffè alla Cna è l’invito che la direttrice Elisa Rodighiero rivolge ai giovani aspiranti imprenditori artigiani, per faredue chiacchiere, è il modo ideale per trasformare la tua idea in un progetto reale. Che tipo di lavoro artigianale vorresti realizzare? In quale zona della provincia vorresti creare la tua azienda? L’associazione offre consulenza gratuita per avviare una nuova attività.

Permette ai giovani aspiranti artigiani di fare networking, conoscere finanziamenti e contributi per le nuove imprese, trovare soluzioni pratiche per far nascere tua azienda senza nessuna preclusione divario genere.

Davanti a un caffè offerto gratuitamente in piena libertà, senza timori reverenziali di come far partire la tua attività e creare nuove collaborazioni. Si può discutere sui servizi fiscali, gestione dei rapporti di lavoro e dei libri paga, sicurezza sul lavoro, sull’accesso al credito agevolato e garantito, sulla formazione professionale, transizione ecologica o digitalizzazione. L’iniziativa si traduce nel contrastare la carenza di giovani nell’artigianato – sottolinea Rodighiero – per frenare la mortalità delle imprese artigiane nel mantovano, che nell’ultimo decennio ha perso circa il 27% delle attività, facilitare il passaggio generazionale e offrire incentivi alle nuove imprese e nuovi sbocchi occupazionali.

È il modo ideale per trasformare l’idea di un giovane che mira a intraprendere una attività nell’artigianato in un progetto reale.