7 Luglio 2026 - 12:49:08
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Home Cronaca Il Prefetto Bolognesi in visita alla Stazione dei Carabinieri di Asola

Il Prefetto Bolognesi in visita alla Stazione dei Carabinieri di Asola

Nella mattinata di ieri, il Prefetto della Provincia di Mantova – Dott. Roberto Bolognesi – ha incontrato i militari della Stazione Carabinieri di Asola. L’iniziativa si inserisce nella quotidiana e concreta attività di indirizzo, supporto e vicinanza istituzionale, a testimonianza di una presenza costante e attenta su tutti i territori della provincia mantovana.

Accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, il Prefetto ha voluto portare il proprio saluto e il profondo apprezzamento a tutti i militari in forza al presidio asolano, elogiandone la silente e instancabile attività di prevenzione e vigilanza sul territorio a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini.

Nella circostanza il Prefetto ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro al Maresciallo Ordinario Giovanni Deodati che nei giorni scorsi ha assunto il Comando della locale Stazione e ha inoltre colto l’occasione per incontrare il Sindaco del Comune di Asola presso il Municipio cittadino.

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