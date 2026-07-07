Il Prefetto Bolognesi in visita alla Stazione dei Carabinieri di Asola

Nella mattinata di ieri, il Prefetto della Provincia di Mantova – Dott. Roberto Bolognesi – ha incontrato i militari della Stazione Carabinieri di Asola. L’iniziativa si inserisce nella quotidiana e concreta attività di indirizzo, supporto e vicinanza istituzionale, a testimonianza di una presenza costante e attenta su tutti i territori della provincia mantovana.

Accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, il Prefetto ha voluto portare il proprio saluto e il profondo apprezzamento a tutti i militari in forza al presidio asolano, elogiandone la silente e instancabile attività di prevenzione e vigilanza sul territorio a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini.

Nella circostanza il Prefetto ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro al Maresciallo Ordinario Giovanni Deodati che nei giorni scorsi ha assunto il Comando della locale Stazione e ha inoltre colto l’occasione per incontrare il Sindaco del Comune di Asola presso il Municipio cittadino.