Furto al Lidl di Borgo Virgilio: denunciata 22enne senza fissa dimora

Nella mattinata del 6 luglio, a conclusione di una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova una 22enne, originaria della provincia di Modena e senza fissa dimora. La giovane, già gravata da numerosi precedenti di polizia, è ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto in esercizio commerciale.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno preso il via a seguito di un episodio delittuoso consumato lo scorso 10 aprile 2026 ai danni del supermercato “Lidl” di Borgo Virgilio. In quella circostanza, la donna si era impossessata di svariata merce per un valore complessivo di 563,35 euro e, dopo aver oltrepassato le casse senza provvedere al saldo del dovuto, si era data a precipitosa fuga a piedi. Il bottino, tuttavia, era stato interamente recuperato nell’immediatezza grazie al pronto intervento degli addetti alla vigilanza in servizio presso il negozio.

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, grazie a una meticolosa e attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e a identificare compiutamente la presunta autrice del reato, procedendo al suo formale deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Si evidenzia che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagata deve essere considerata innocente fino ad un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile, emessa all’esito dei vari gradi di giudizio svolti nel contraddittorio tra le parti.