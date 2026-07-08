Cna, oltre 500 artigiani ai corsi sulla sicurezza

Salute, sicurezza , sostenibilità economica e ambientale : sono le priorità a cui non può assolutamente rinunciare chiunque voglia fare impresa. La formazione sulla sicurezza sul lavoro è come una cintura di sicurezza per l’azienda : ha il compito di prevenire gli infortuni, proteggere i lavoratori e di evitare le sanzioni . Lo afferma la Direttrice della Cna ,Elisa Rodighiero che sottolinea che nel primo semestre 2026 si sono tenuti sessanta corsi di base e di aggiornamento di ogni genere secondo le tipologie aziendali per un totale di 520 ore di lezioni ,coinvolgendo 510 aziende artigiane e non compresi i lavoratori. Investire nella sicurezza sul lavoro è un dovere fondamentale di ogni azienda –aggiunge la Rodighiero-perché, oltre a ridurre i rischi di incidenti sul lavoro, porta un miglioramento tangibile all’ambiente lavorativo e al clima aziendale. La sicurezza sul lavoro è una questione di dignità umana