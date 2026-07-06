Ciclismo – I Giovanissimi virgiliani in evidenza nelle gare di Quattrocase e Reggiolo

MANTOVA In questo fine settimana i Giovanissimi hanno dato spettacolo in tre contesti. Sabato a Quattrocase (Cr) si è disputato, alla presenza di un centinaio di atleti e atlete, il 1° Trofeo “La Cursa di Suchei”, un appuntamento organizzato dal Ciclo Club 77 con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore e il supporto del Comitato provinciale Fci di Mantova. A coordinare ogni momento di questa manifestazione è stato l’entusiasta ed appassionato Paolo Tartari, che per rendere il tutto ancor più avvincente ha ideato un simpatico fuori programma. con protagonisti i papà e le mamme dei baby che hanno gareggiato lungo il tracciato di 1 km. Questa sorpresa è stata apprezzata dai numerosi sportivi presenti, anche perché i genitori hanno corso con le bici dei propri figli, completando 2 giri del tracciato. A seguire le varie fasi del pomeriggio, vi erano tra gli altri il sindaco di Casalmaggiore (Cr) Filippo Bongiovanni e il presidente del Consiglio Comunale Pier Francesco Ruberti, mentre per il mondo delle due ruote il consigliere regionale Adriano Roverselli e il presidente provinciale Fausto Armanini. Da evidenziare i piazzamenti conquistati, per i colori mantovani, dai baby del Ciclo Club 77 e del Mincio Chiese. In particolare a salire sul gradino più alto del podio sono stati Matteo Zoli e Celeste Ghizzi nella G2, Adele Avanzi nella G3 e Martina Gardoni nella G6. A conquistare la piazza d’onore sono stati invece Lia Spazzini nella G1, Francesco Gardoni nella G4 e Angelica Ghizzi nella G5. Sul gradino più basso del podio è salita Caterina Bressan nella G4. Gli altri piazzamenti di giornata portano i nomi di: Michele Capra 5° nella G1; Riccardo Rinaldi 4°, Kevin Baetta 5° e Leonardo Biolchi 8° nella G3; Mattia Berra 5° nella G4, Paolo Caffarella 4° nella G5, Nathan Paolo Biolchi 4° e Nicolò Tartari 8° nella G6. Ieri mattina, nell’ambito del 23° Trofeo Comune di Reggiolo, per i colori mantovani va sottolineato il successo di Samantha Di Stefano dell’Allgor Tatobike nella G4. Alla competizione allestita dalla Reggiolese del presidente Daniele Folloni hanno preso parte circa 150 Giovanissimi che hanno dato spettacolo su un circuito di circa 1 km (in palio i punti della 4ª tappa del Mini Giro Reggiano). La panoramica sui Giovanissimi si completa con la positiva esperienza vissuta sulle strade nuoresi di Siniscola dai fratelli Messetti. David si è imposto nella G3, Ester è giunta 3ª nella G6 e Tazio ha chiuso al 4° posto nella G4.