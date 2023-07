Nuova settimana di musica e gastronomia per Arcifesta

MANTOVA Dopo il giro di boa dello scorso week end, ArciFesta torna in piazzale Te da domani a domenica, con altre quattro serate di buon cibo, tanta musica e voglia di stare insieme. Come sempre i concerti spaziano fra vari generi musicali, attraverso un tour che questa settimana parte da Mantova per spostarsi in Emilia e arrivare fino in Messico. Ritornano in menù i tortelli di zucca al posto dei maccheroni al torchio, anche con lo scopo di ampliare la proposta di piatti vegani e vegetariani e compiere un ulteriore sforzo in favore dell’ambiente. E martedì un evento extra, che ormai è entrato a far parte della tradizione di ArciFesta da qualche anno: la “Pastasciuttata antifascista” organizzata in collaborazione con Cgil Mantova, Spi Cgil Mantova, AjMantova, Arcigay Mantova La Salamandra e Mantova per la pace. Lo spazio musicale domani parte dal nostro territorio, con il rap in dialetto mantovano di Quel dal Formai, il giovane artista dall’identità nascosta che nei suoi brani racconta le nostre campagne e i personaggi che ne colorano la storia, usando la lingua dei nostri nonni. La serata è realizzata in collaborazione con il progetto Sai Enea di Mantova e prevede, in apertura del concerto, anche il talk per la pace di John Mpaliza, attivista italo-congolese per i diritti umani, famoso per le sue marce per la pace che realizza da oltre 10 anni in Italia ed Europa. Da Mantova ci si sposta in Emilia venerdì con il concerto della Banda POPolare dell’Emilia Rossa, un gruppo composto da delegati Rsu Fiom delle più importanti fabbriche metalmeccaniche del modenese e da musicisti precari. Sabato si passa ai Caraibi, con uno degli appuntamenti di world music della rassegna “No War, Yes Music”. Formata da quattro musicisti provenienti da tutto il mondo, i Chapulines interpretano a loro modo il son jarocho, un genere musicale della tradizione messicana, fondendola con i ritmi e i suoni cubani, colombiani e caraibici in generale, con un repertorio che alterna composizioni originali a brani storici del Son. A chiudere le giornate di ArciFesta sarà il tributo a Franscesco Guccini da parte degli A-Tre, band mantovana che da qualche anno porta in giro le più belle canzoni del cantautore modenese. Lo stand gastronomico propone come sempre le eccellenze della cucina mantovana, realizzate con prodotti per la maggior parte provenienti dalle aziende del territorio. I giovani (dai 16 anni in su) che volessero fare esperienza di volontariato in questa occasione possono scrivere alla mail martinaadami.produzione@gmail.com o telefonare al 349 5939956. Al termine dell’esperienza di volontariato verrà rilasciato un attestato valido per la richiesta di crediti formativi scolastici.

Infoline Whatsapp: 348 0072215.