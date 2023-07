Volley Serie D femminile – Panizza: “Volta, obiettivo salvezza”

VOLTA MANTOVANA La Pallavolo Volta è pronta a ricominciare. Dopo aver detto addio alla serie A2 conquistata sul campo, nella doppia sfida con Castelfranco di Sotto, e venduto il diritto al Castellana Grotte, la compagine collinare riparte con un nuovo progetto, per forza di cose ridimensionato, e dalla serie D, che ha ottenuto rilevando i diritti da una società di Como. La squadra sarà affidata al tecnico Nedo Panizza, il vice fino a pochi mesi fa di Fabio Tisci.

«Si riparte con l’intento di centrare per prima cosa la salvezza – afferma Panizza – Il roster a mia disposizione sarà essenzialmente composto da ragazze che nell’ultima annata hanno giocato nel Volta di Prima Divisione, più almeno due/tre innesti da fuori. Si riparte con l’intento di crescere, di far fare esperienza alle ragazze, poi magari nel giro di qualche stagione si potrebbe puntare a disputare un torneo nazionale». Panizza sarà coadiuvato come vice da Andrea Braghiroli, mentre nell’Under 16 l’assistant coach sarà Giorgia Gugolati, che giocherà in prima squadra come libero. Dalla PolRiva ha fatto rientro la sorella Alice. Nella serie D femminile, oltre alla Pallavolo Volta, come compagini mantovane vi saranno Porto, Piubega. San Lazzaro e sembra anche il San Marco Pe.Go come progetto giovane. Alla categoria dovrebbe invece aver rinunciato il neopromosso Sabbioneta.

L’ex Porto Stefania Bernabè giocherà in serie B2 con le piacentine dell’Alsenese di Alseno, allenata dall’ex Volta Federico Bonini, mentre Arianna Martino da Medole si trasferisce a La Rocca Vescovato, neopromossa nella serie C lombarda.