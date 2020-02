Mantova-Tirana: un patto eco-culturale

MANTOVA Lo scorso settembre il paese ospite del Festivaletteratura è stato l’Albania, in quell’occasione rappresentanti del municipio di Tirana e del governo albanese hanno invitato il sindaco Mattia Palazzi nella capitale albanese per condividere progetti e opportunità comuni da elaborare in vista della nuova programmazione dei fondi europei e per sancire il patto di amicizia tra Tirana e Mantova, che ospita una nutrita comunità albanese (quasi 500 cittadini ben integrati nel tessuto civile, sociale ed economico).

Palazzi rispondendo all’invito di Erion Veliaj, sindaco di Tirana, ha partecipato a vari incontri ed eventi assieme all’ambasciatore italiano in Albania. Come Mantova, la capitale albanese è attivamente impegnata sul tema della forestazione urbana, nell’ambito del programma intrapreso con altre città nel forum Fao tenutosi nella nostra città nel 2018, un impegno e una visione che unisce le due realtà e che potrebbe essere oggetto di comuni progetti. Nei vari incontri Palazzi ha lavorato per presentare a Tirana nei prossimi mesi la cattedra Unesco del Politecnico virgiliano e per portare la cucina mantovana all’appuntamento annuale della cucina italiana che si terrà in autunno sempre a Tirana.?

Palazzi ed Erion Veljai, come simbolo di amicizia tra le due città, hanno piantato insieme un albero nel parco della piazza Skanderbeg, nella quale ha sede il Municipio cittadino.