Presentazione del volume La religione poetica di Miguel de Unamuno

MANTOVCA Primo appuntamento del nuovo anno per Mantova Poesia, rassegna ormai giunta alla sua decima edizione. Venerdì 19 gennaio alle 17, presso la Sala Ovale dell’Accademia Nazionale Virgiliana, verrà presentato il volume “La religione poetica di Miguel de Unamuno” di Armando Savignano (Diogene Multimedia, 2023). L’autore mantovano è uno dei massimi specialisti della letteratura e della filosofia nella Spagna del Novecento. Unamuno (1864 – 1936), originario di Bilbao, fu poeta, filosofo, scrittore, drammaturgo e politico. È considerato il maggior rappresentante degli intellettuali spagnoli della “generazione del ’98”. L’aspetto che maggiormente emerge dai suoi scritti è la ricerca appassionata e sofferta di Dio; Savignano, nel suo libro, esplora sapientemente le valenze filosofiche e poetiche di tale percorso, personale e universale assieme. Esemplare apologia di un cristianesimo cosmico di Unamuno è il suo poema “El Cristo de Valázquez”. Nell’incontro si parlerà anche di tale opera, presa in esame nel nuovo volume di Savignano. Il pomeriggio letterario sarà aperto dai saluti del presidente dell’Accademia, Roberto Navarrini. Interverranno, assieme a Savignano, il critico letterario Luigi Caracciolo e lo scrittore Stefano Iori, direttore artistico di Mantova Poesia. Alcuni brani poetici di Unamuno saranno letti, in spagnolo e italiano, da Marìa Cucurella Miquel.