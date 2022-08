Quistello si prepara ad ospitare la Traviata diretta da Anna Malavasi

Quistello – L’appuntamento più atteso dell’estate di Quistello è, senza ombra di dubbio, l’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, con l’immancabile regia di Anna Malavasi, che interpreterà anche il ruolo di Flora Bervoix, in programma mercoledì 31 agosto alle 20.45 in piazzale Caro Alberto Dalla Chiesa. Sul palco, oltre a Malavasi, anche Daniela Zerbinati, Alessandro Fantoni, Alessandro Biagiotti, Claudio Ottino, Daniele Girometti, Gianluca Ferraresi, Letizia Prandini. La serata sarà impreziosita dalle musiche della corale “Giuseppe Verdi” di Ostiglia, diretta dal Maestro Claudio Sani, dalla filarmonica intercomunale di Quistello e Poggio Rusco diretta dal Maestro Gianluca Molinari, e poi da Franca Moschini al pianoforte, Henry Domenico Durante al violino, Noris Borgogelli alla viola e Colombo Silviotti al violoncello. Infine, le coreografie saranno realizzate dal gruppo “Danza Studio” di Giorgia Breviglieri, mentre la scenografia sarà curata da Paolo Breviglieri. Biglietti in vendita dai 20 ai 5 euro, sia sul sito di Live Ticket, che prenotandoli ai numeri 346 0826184, 0376 619974 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.quistello.mn.it. Inoltre, giovedì 25 agosto ci sarà la presentazione dell’opera con Moreno Piccinini alle 18 all’Hub. (f.b.)