Tamburello indoor femminile – Festa in famiglia per la Cavrianese: la squadra 2 supera la squadra 1 e vince il titolo tricolore di serie B

Guidizzolo Tutto in famiglia. Con grande entusiasmo e orgoglio la Cavrianese 2 ha conquistato ieri pomeriggio, battendo per 13 a 3 le ragazze della Cavrianese 1, il titolo tricolore indoor di serie B. La società del presidente Oscar Tondini ha sicuramente scritto una pagina significativa della storia del tamburello femminile indoor mantovano. La formazione vincitrice del titolo italiano è composta da: Viola Gallina, Annalisa Emiliani, Noemi Sogliani, Roberta Trivini, Aurora Perina, Francesca Bianchera e Sofia Girelli.

A guidare questo gruppo di ragazze al successo è stata Katia Chiozzi, affiancata dal vice Davide Palvarini. Il secondo posto lascia un pizzico di amaro in bocca alle atlete dirette da Benhur Tondini, che ha avuto il supporto di Vittorio Beatini, ma sapendo che alla fine il tricolore è rimasto nella bacheca del team collinare tutto è scomparso in un batter d’occhio.

Sul secondo gradino del podio sono quindi salite Sofia Beatini, Giada Beatini, Penelope Franzoni, Elena Tomaselli, Carlotta Tondini, Miriam Soldat e Benedetta Grazioso. Andando nel merito della sfida, c’è stato grande equilibrio tra le due squadre all’inizio. A fare la differenza è stata sicuramente l’esperienza delle atlete della compagine 2, che sono riuscite a contenere il gioco delle avversarie e soprattutto sono state determinanti nei quaranta pari. Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato Adriano Roverselli, assessore allo sport di Guidizzolo, Benhur Tondini consigliere nazionale Fipt, ed Enzo Cartapati, presidente regionale Fipt. «Vorremmo ringraziare – afferma Benhur Todini al termine della cerimonia – Gabriele Simoncelli responsabile della struttura sportiva guidizzolese, Giovanni Crosato, segretario della federazione mantovana, e le terne arbitrali per il lavoro svolto».