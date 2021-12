Renata Tebaldi “voce d’angelo” protagonista de “I miti dell’Opera”

PARMA La sua “voce d’angelo” ha conquistato tutto il mondo, a partire dal debutto al Teatro alla Scala nel 1946, quando fu scelta da Arturo Toscanini per il concerto in occasione della ricostruzione del Teatro e fu proprio il direttore d’orchestra in quell’occasione a ribattezzarla così. Da allora, il successo in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, celebrata dal Time, conosciuta come “Miss sold out” e dove la Hollywood walk of fame le dedicò una stella.



È il soprano Renata Tebaldi la protagonista del nuovo volume della collana I miti dell’Opera, edita dal Teatro Regio di Parma. Renata Tebaldi. Voce d’angelo racconta la vita di una delle voci più importanti e amate del Novecento: l’infanzia e la giovinezza a Langhirano, gli studi al Conservatorio di Parma, l’amicizia con Carlo Bergonzi e con Maria Callas, con la quale condivise più volte il palcoscenico, le prime esperienze sulla scena fino al successo oltreoceano. Ammirata come una diva, condusse una vita all’insegna della semplicità e dell’autenticità, sempre in compagnia degli affetti più cari: la madre Giuseppina, l’amica Tina e il cane New, sempre al suo fianco durante i viaggi in giro per il mondo.

Scritto da Cristina Bersanelli e illustrato da Patrizia Barbieri, il volume è in vendita da sabato 11 dicembre 2021 al Bookshop del Teatro Regio, e nello e-store del teatro sul sito teatroregioparma.it. Il libro (formato 24 x 24 cm con copertina cartonata) è, come gli altri volumi, corredato da illustrazioni da colorare.



“La vita di Renata Tebaldi è una vera e propria favola – afferma l’autrice Cristina Bersanelli che saluterà i lettori e autograferà il volume sabato 11 dicembre 2021 dalle 16.00 alle 18.00 presso il Bookshop del Teatro – e, come in tutte le favole, la nostra protagonista ha tante prove da superare. Da queste i bambini scopriranno che le difficoltà si possono sempre superare, che i grandi possono inventare delle lampade magiche per fare sparire le paure. E che da un piccolo paesino nel parmense, se si ha una “voce d’angelo”, si può arrivare ad incantare il mondo”.

I miti dell’Opera sono libri concepiti e scritti per l’infanzia con protagonisti “straordinari”, capaci di divertire e affascinare i più piccoli, grazie alla capacità affabulatoria delle loro autrici e della potenza narrativa di storie bellissime, realmente vissute da personaggi indimenticabili. Dopo Giuseppe Verdi. Il Cigno di Busseto, Maria Callas. La Divina, Gaetano Donizetti. Un musicista coi baffi, Giacomo Puccini. Il poeta del lago e Arturo Toscanini e la bacchetta magica la collana si arricchisce del sesto volume Renata Tebaldi. Voce d’angelo.



Dario De Micheli, responsabile editoriale della collana: “Capaci di conquistare anche nonni e genitori, che possono assaporare le nostre storie assieme ai bambini, aggiungendo magari ricordi personali e anche accompagnando la lettura con ascolti musicali, I miti dell’Opera sono stati pensati con Cristina Bersanelli anche per dare luogo a progetti di approfondimento culturale destinati all’utenza scolastica; com’è il caso del volume Giuseppe Verdi. Il Cigno di Busseto che è stato posto al centro di un percorso di conoscenza del compositore e della sua musica destinato alle scuole elementari, dove viene letto, accompagnato da un video illustrativo recitato dall’attrice Sabina Borelli e da un video didattico progettato con l’autrice”.



A questo volume seguiranno il quelli dedicati a Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Wolfgang Amadeus Mozart e, di nuovo, ai grandi interpreti come Carlo Bergonzi, Luciano Pavarotti, a compimento di un progetto editoriale volto alla conoscenza dei grandi miti dell’opera e alla trasmissione della conoscenza della storia del teatro d’opera alle giovani generazioni.

Elide Bergamaschi