Boxe – Oggi Sparring Day alla Mantova Ring

PORTO M. Giornata speciale oggi alla Mantova Ring. Il maestro Massimo Di Padova (in foto) mette a disposizione la palestra per alcuni campioni regionali di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia che a gennaio saranno di scena alle finali degli Assoluti italiani. Tutti atleti di alto livello, che avranno così la possibilità di fare sparring tra loro (a porte chiuse), visto che con la situazione di emergenza sanitaria non è facile avere molte chance per fare allenamenti di un certo tipo. Per la Boxe Guastalla del maestro Marco Tosi sarà presente Hassan Kobba, élite 75 kg, già vincitore lo scorso anno e forte di 30 match. Per la Vita Verona del maestro Gianluca Filippi il campione Veneto élite 60 kg Alessandro Adami, con alle spalle ben 60 incontri. E per la Boxe Badalotti del maestro Luca Badalotti quello dei 69 kg Salvatore Malatino. C’è anche il campione lombardo 64 kg youth con 35 incontri Alexandru Bindar dell’Abc Cremona. Per una seduta d’allenamento, seguita personalmente da Di Padova, vi sarà Mattia “Lo Spartano” De Bianchi, perché il suo maestro, Michael Galli, sarà impegnato con una riunione pugilistica. “Lo Spartano” vanta 70 incontri da dilettante e 10 da pro e si sta preparando per il titolo italiano 57 kg. (cri)