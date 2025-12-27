Soroptimist Terre dell’Oglio rinnova il suo impegno per il territorio

Pomponesco In un’atmosfera calda e conviviale, venerdì 19 dicembre presso la Trattoria Il Leone di Pomponesco, il Soroptimist Terre dell’Oglio Po ha celebrato il passaggio di consegne tra la presidente uscente, Carla Visioli, e la presidente entrante Laura Campanini, con il simbolico scambio del testimone presidenziale che apre il nuovo biennio.

La presidente uscente ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il consiglio e alle amiche che hanno collaborato con impegno e passione nel corso dei due anni di mandato, augurando alla nuova presidente un biennio ricco di progetti, lavoro proficuo e grandi soddisfazioni. Le socie hanno ringraziato la presidente Carla Visioli per il grande impegno profuso durante il suo mandato contrassegnato dalla realizzazione di significativi progetti a favore della comunità, seguendo i principi del Soroptimist International. La serata si è conclusa con un brindisi e lo scambio degli auguri per le festività natalizie e per l’anno nuovo, segnando un momento di convivialità e rinnovato impegno per il futuro del club.