Viadana, Domenica 6 Settembre al MuVi arriva la scrittrice Lia Levi che presenta il romanzo ‘L’Anima Ciliegia’ al ‘Premio Viadana 2020’

VIADANA Nell’ambito della 25esima edizione del Premio letterario Viadana 2020 organizzato dall’assessorato alla cultura, dalla biblioteca comunale e dalla Fondazione Daniele Ponchiroli, si tiene oggi alle 18.30 nei giardini davanti al MuVi., l’incontro con la scrittrice pisana Lia Levi che presenterà al pubblico e ai lettori della giuria il romanzo in gara “L’anima ciliegia” edito da HarperCollins. Nelle parole di una delle più grandi scrittrici italiane, la storia di una donna che attraversa il XX secolo. Paganina nasce negli anni Trenta, da un padre così ateo che voleva chiamarla Ateina (ma poi non se l’era sentita). Paganina ha un carattere forte e indipendente, e una inclinazione per l’eroismo e gli eroi. Così quando incontra Guglielmo, che è stato partigiano con suo fratello Spartaco e ha fatto saltare da solo un camion di tedeschi, sa che è lui l’eroe che vuole al suo fianco. L’appuntamento è ad ingresso libero e in caso di maltempo avrà luogo all’interno della struttura del MuVi assicurando il regolare distanziamento interpersonale. Informazioni: tel. 0375-820.900, e-mail: premio.viadana@comune.viadana.mn.it. Storia del Premio: www.biblioteche.mn.it (pagine a cura della Biblioteca di Viadana).

Paolo Zordan