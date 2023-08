Alimentare, Lollobrigida “Centrale la certezza degli approvvigionamenti”

RIMINI (ITALPRESS) – Il tema della sicurezza alimentare “è ancor più centrale”: vuol dire “certezza di approvvigionamento e ricerca della possibilità di soddisfare delle criticità legate all’aumento demografico del pianeta”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante l’incontro “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”, nel corso del Meeting di Rimini.“Con la guerra di aggressione della Russia all’Ucraina abbiamo scoperto che si può perdere anche la certezza degli approvvigionamenti, se affidati a filiere lunghe – non in termini chilometrici, ma anche in termini valoriali – e se ci si affida a nazioni instabili”, spiega. “Rinunciando alla propria produzione, si rischia di avere un uomo solo al comando che decide di cancellare le tue fonti di approvvigionamento, il tuo modello di sviluppo, il tuo modello di civiltà e quindi anche la tua libertà di decidere”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).