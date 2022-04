Bayern-Villarreal 1-1, spagnoli in semifinale Champions

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Clamoroso all’Allianz Arena. Il Villarreal sfrutta in contropiede l’unica occasione pulita della sua partita ed elimina il Bayern Monaco all’ultimo respiro con un 1-1 che vale la semifinale. I bavaresi partono all’attacco ma non riescono a impensierire più di tanto Rulli. Alla mezz’ora, Goretzka crossa dalla destra trovando la testa di Musiala che impatta bene, ma conclude troppo centrale. Al di là di un continuo possesso palla, i padroni di casa non riescono a impensierire ulteriormente l’attenta difesa avversaria e la prima frazione termina così senza reti. La ripresa inizia con gli uomini di Nagelsmann ancora all’attacco. Al 5′ Sanè si libera di un uomo in area e mette la palla a rimorchio sulla quale arriva Upamecano che con il mancino spara però alto da ottima posizione. Il gol è nell’aria e arriva due minuti più tardi. Coman intercetta un passaggio lezioso di Parejo e serve Muller, il quale consegna la palla a Lewandowski che con il destro infila Rulli, sfruttando la deviazione del palo. Muller prova a mettersi in proprio all’11, quando mette alto in scivolata da ottima posizione dopo l’assist dalla destra di Goretzka. Al 26′ Sanè mette in mezzo una palla con i contagiri per Muller che, tutto solo, incorna a lato di testa divorandosi il possibile 2-0. Cinque minuti dopo Coman ci prova dal limite, ma il suo destro finisce alto di poco. I tedeschi si catapultano in avanti, ma al 43′ vengono clamorosamente infilati in contropiede. Moreno riceve da Parejo e con il mancino serve sul fronte opposto il neo entrato Chukwueze che sfugge in marcatura a Davies e batte Neuer con un potente sinistro sotto la traversa. Un gol che gela il pubblico di casa e che sbatte fuori il favoritissimo Bayern, incapace di creare ulteriori pericoli nel recupero. Il Villarreal può così festeggiare l’accesso alla semifinale, in attesa di sapere chi incontrerà tra Liverpool e Benfica.

(ITALPRESS).