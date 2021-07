Calcio 1ª Categoria – Bizzoccoli: “Marmirolo favorito? Occhio alle bresciane”

Marmirolo Era la squadra da battere nella scorsa stagione (ed era partita benissimo, sia in campionato che in Coppa). Lo sarà a maggior ragione quest’anno vista la “defezione” del Suzzara. Il Marmirolo parte per vincere il campionato di Prima Categoria, ma il mister Giuseppe Bizzoccoli invita tutti a tenere i piedi ben saldi a terra. «Non c’è il Suzzara – dice – ed è un peccato perchè sarebbe stato bello confrontarsi con loro, ma dovremo comunque competere con le squadre bresciane, che sono sempre agguerrite e competitive, e dispongono di giocatori di caratura, che nel loro territorio di sicuro non mancano».

«Per quanto concerne la nostra campagna acquisti – prosegue Bizzoccoli – la società si è mossa con molta attenzione su un organico già collaudato. Sono stati inseriti giocatori che danno piena affidabilità, rispettando il budget a disposizione. Possiamo essere soddisfatti, ma è chiaro che la squadra andrà vista all’opera sul campo e giudicata nelle partite ufficiali. Aspettiamo quindi di conoscere la composizione del girone e i nomi delle nostre avversarie».

Bizzoccoli ha fissato per il 3 agosto la data d’inizio della preparazione. La prima amichevole i neroverdi la giocheranno il 13 agosto a Castiglione; sette giorni dopo test a Campagnola contro i reggiani di Gabriele Graziani, altra compagine di Eccellenza, e il 25 in casa del San Lazzaro. La Coppa Lombardia, secondo le indicazioni del Crl, dovrebbe partire il 5 settembre. «Godiamoci questi ultimi giorni di vacanza – conclude il Bizzo – dopo il raduno del 3 agosto lavoreremo sodo per farci trovare pronti per i primi impegni ufficiali in Coppa e per l’inizio del campionato. Attendiamo in tal senso notizie dal Comitato regionale, ricordando sempre che noi siamo dilettanti, non professionisti». «Sono da poco rientrato dalle ferie – conclude – ci tengo a dire che con tutta la squadra, la dirigenza e i miei collaboratori siamo vicini al vice presidente Davide Tornieri per la scomparsa del fratello».