Fedez “Con Scena Unita 2 milioni in 5 giorni per lavoratori spettacolo”

MILANO (ITALPRESS) – “Con Scena Unita, il fondo per aiutare i lavoratori dello spettacolo, in cinque giorni abbiamo raccolto 2 milioni di euro. In questi giorni hanno aderito anche Vasco Rossi, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, oltre a Claudio Baglioni che aveva già aderito”. Lo ha annunciato Fedez nel collegamento in diretta di Sorrisi Live nel corso di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus ospitato al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dal 19 al 22 novembre”. “Nelle prossime settimane – ha continuato Fedez – il comitato tecnico scientifico dovrà lavorare al bando, che si può fare solo quando si ha la certezza della cifra raccolta. Ad oggi siamo a circa 2,1 milioni di euro e bisognerà adesso capire come erogare questi soldi per i lavoratori. Questa iniziativa mira a sviluppare una parte di progettualità finanziata a fondo perduto, dal momento che questi professionisti vogliono lavorare, prestare le proprie conoscenze. Nelle prossime settimane si decideranno i criteri per accedere al bando. Sono sicuro che questa iniziativa sarà d’aiuto. Non risolverà di certo la situazione che riguarda oltre 400mila lavoratori, ma mi auguro che sempre più artisti aderiscano e coinvolgano le persone con cui lavorano. Io per esempio ho contattato le aziende con cui lavoravo, come Prime video che ha donato 1 milione di euro, di certo non una cifra da sbloccare facilmente in una settimana, o Intesa San Paolo che ha donato 250mila euro. E’ un’iniziativa collettiva, senza protagonismi: per una volta l’ego degli artisti viene messo da parte”.

(ITALPRESS).