San Matteo – Settimana della Bonifica: tanti eventi all’Ecomuseo

San Matteo (Viadana) In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica, l’Ecomuseo Terre d’Acqua fra Oglio e Po sarà assoluto protagonista di una serie di interessanti iniziative e incontri che si terranno preso l’ex centrale termoelettrica di San Matteo in via Trieste 109. Infatti, a partire da giovedì 11 maggio alle 21 sarà presentato il libro “Torre d’Oglio. Vicenda e storie del ponte e del suo territorio”, volume a cura di Giuliano Rossi (Ed. Sometti). La ricca proposta dell’Ecomuseo – sempre più polo attrattivo per raccontare il comprensorio – proseguirà venerdì 12 maggio dalle 19.30 con l’inaugurazione, alla presenza delle autorità, di una mostra sugli strumenti di riproduzione del suono; a seguire intrattenimenti musicali e proposte enogastronomiche con tipicità locali. Di grande interesse anche la visita guidata, in agenda per domenica 14 alle 10, presso la sede dell’Ecomuseo e all’impianto idrovoro. Un percorso con l’ing. Rossi e la guida ambientale ed escursionistica Elisa Montanari; ad arricchire l’offerta della giornata una programmazione ad hoc con intrattenimento e attività per i bambini tra i 3 e i 6 anni (prenotazioni al numero339.3044513). Alle 19 un concerto tra ballate popolari e folklore, Scozia e Irlanda con Fabio Bortesi e Silvia Coraz.

Il cartellone di eventi proseguirà giovedì 18 alle 21: in occasione della Giornata Internazionale dei Musei sarà presentato il libro “Il Consorzio Navarolo e la Bonifica dell’Agro Cremonese Mantovano”: presso la sede dell’Ecomuseo sarà possibile conversare con Antonio Aliani, autore della pubblicazione (Ed.Sometti). «Questo volume – anticipano dall’Ecomuseo – è una pietra miliare sugli avvenimenti chiave che si sono succeduti nel tempo in questo comprensorio. Si evince chiaramente come, dai numerosi piccoli consorzi esistenti, si sia arrivati ad un unico ente deputato alla gestione idrica del territorio». L’impianto idrovoro e l’ex centrale termoelettrica saranno visitabili domenica 14 e domenica 21 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 o, previo appuntamento, telefonando ai numeri 037580213-037542109-

335706098.