Dl ILVA, Calderone “Aggiorniamo norme, no abiti su misura”

ROMA (ITALPRESS) – “Interveniamo e facciamo modifiche importanti ad alcuni strumenti a disposizione per le aziende ma non creiamo abiti su misura, aggiorniamo norme e gli strumenti e li rendiamo maggiormente aderenti alle finalità per le quali sono state create. Si tratta di avere ammortizzatori sociali più moderni e aderenti alle necessità che si stanno realizzando”. Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. “Interveniamo sulla norma specifica che consente l’erogazione della cassa integrazione per le aziende confiscate per reati di mafia, era necessario intervenire individuando delle risorse e lo abbiamo fatto. Altro intervento molto atteso, soprattutto dalle aziende del comparto della moda, prevediamo ulteriori 12 settimane di cassa integrazione per il periodo 1 febbraio-31 dicembre 2025”, aggiunge.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).