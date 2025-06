ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati stanziati 200 milioni in favore di AdI in amministrazione straordinaria per garantire continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).