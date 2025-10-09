Gaza, Conte “Spero sia primo passo per processo di pacificazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Provo una forte emozione a pensare a tutti i palestinesi sopravvissuti al genocidio che finalmente hanno la possibilità di vedere una Gaza dove tacciono le armi e arrivano gli aiuti umanitari. A questo punto, visto l’annuncio del presidente Trump sul via libera, spero davvero che questo primo passaggio segni una svolta definitiva e possa garantire un processo di pacificazione che metta al centro l’effettiva autodeterminazione del popolo palestinese”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, allo Speciale del Tg1 in merito all’accordo su Gaza. “Non posso come cittadino italiano comunque cancellare la vergogna che mi ha fatto provare il governo nello scegliere un silenzio complice di fronte a un genocidio, mantenendo attivo persino un accordo di cooperazione militare. Allora se un merito si deve riconoscere a questo processo di pace, oltre al presidente Trump al quale va assolutamente riconosciuto, sono i milioni di cittadini italiani e non solo, che in tutto il mondo hanno espresso la loro indignazione e hanno avuto la lucidità, il coraggio di dissociarsi da un governo criminale che ha scritto pagine di storia che non verranno cancellate”, ha aggiunto Conte.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-