Giro-E al via il 12 maggio, Continental sarà Official Team

MILANO (ITALPRESS) – Prenderà il via il 12 maggio il Giro-E 2026, l’e-bike experience organizzata da RCS Sports & Events, che vedrà Continental nuovamente tra i principali sostenitori, in qualità di Official Team.

Tecnologia e sicurezza, pilastri del brand di pneumatici premium, anche quest’anno saranno al centro del Giro dedicato alle bici a pedalata assistita, che ricalcherà il tracciato del Giro d’Italia.

“Il Giro-E rappresenta per Continental un’importante piattaforma di comunicazione per promuovere e sostenere il valore di una mobilità responsabile e accessibile a tutti. – dichiara Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia – Grazie a questa e-bike experience unica vogliamo offrire, a partecipanti e appassionati, momenti di condivisione e divertimento memorabili. Per questo parteciperemo ancora con il nostro Official Team e saremo Main Sponsor del villaggio presente in tutte le città che ospiteranno la partenza delle tappe. Uno spazio pensato per avere una dimensione pubblica, che ci permetta di dialogare con un target sempre più ampio ed eterogeneo.

L’obiettivo è raccontare il nostro impegno nello sviluppo di prodotti premium, capaci di garantire efficienza e sicurezza”. Il percorso di quest’anno si snoderà da Amantea (Cosenza) fino a Roma, coprendo un totale di 1.091 chilometri suddivisi in 18 tappe. Con una media di 60 chilometri a frazione e oltre 20.000 metri di dislivello positivo, la competizione metterà alla prova 27 team protagonisti, 15 Official Team, impegnati nell’intero calendario, e 12 Daily Team che si alterneranno in tappe specifiche.

Continental sarà presente in ogni tappa con una squadra dedicata, composta da clienti e capitanata da Damiano Cunego. Per i partecipanti si tratterà di un’occasione straordinaria per pedalare fianco a fianco con un campione del ciclismo.

Il brand sarà inoltre sponsor della Maglia Arancio Blind Chrono Continental, simbolo di una speciale classifica pensata per premiare la regolarità: durante le tappe i team dovranno affrontare prove di lunghezza variabile (tra 1,5 e 7 km) conoscendo solo il punto di partenza. Senza conoscere il traguardo esatto, i ciclisti dovranno mantenere una velocità media costante, testando al massimo la propria capacità di concentrazione e di gestione del ritmo di squadra fino all’ultimo metro.

La partenza dell’ottava edizione del Giro-E sarà preceduta inoltre (il 9 maggio) dall’apertura del villaggio, di cui Continental è Main Sponsor, che animerà le città di partenza delle varie tappe con attività e iniziative di intrattenimento e approfondimento sui temi propri dell’evento.

-foto ufficio stampa Continental –

(ITALPRESS).