Oggi a Goito la presentazione del Cred estivo 2026

GOITO – “Una costellazione di avventure”: sarà questo il tema di fondo dell’edizione 2026 del Cred di Goito.

Anche quest’estate il Comune di Goito pensa all’intrattenimento dei più giovani e, insieme alla cooperativa Minerva, organizza il centro estivo per bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Un momento ludico, ricreativo e creativo, che vivrà le sue fasi più coinvolgenti dall’1 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, nella sede del plesso “Maioli” in via Ca’ Diciotto.

A tal proposito, oggi lunedì 4 maggio, alle ore 18.30, si svolgerà nella sala consiliare in piazza Gramsci l’incontro di presentazione di questa edizione del Cred. L’appuntamento sarà aperto a famiglie e cittadini interessati a conoscere nel dettaglio il programma e le attività previste.

La raccolta delle adesioni ha preso il via lo scorso 30 aprile e si concluderà il prossimo 30 maggio. Per disporre di maggiori informazioni o per effettuare l’iscrizione è possibile contattare i promotori e coordinatori a mezzo mail all’indirizzo: cred@cooperativaminerva.com oppure telefonando al 349 7831614.

L’edizione di quest’anno del Cred estivo consentirà ai partecipanti di vivere da protagonisti importanti esperienze che arricchiranno il loro bagaglio di conoscenza e di capacità manuale. Non a caso i vari momenti predisposti dagli animatori della cooperativa Minerva sapranno stimolare i ragazzi e le ragazze attraverso attività teoriche e pratiche.

L’obiettivo di questo progetto è anche quello di fornire ai partecipanti gli stimoli per vivere il periodo estive socializzando con i pari età evitando anche di trascorrere momenti di solitudine che limitano la propria vitalità.