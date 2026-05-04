Pilomat, sponde, pompe sommerse: ponte in barche più sicuro

COMMESSAGGIO/SABBIONETA – Può dirsi praticamente concluso l’intervento di completamento che è andato a integrare i lavori di manutenzione straordinaria realizzati nei mesi scorsi sul ponte di barche, che quest’anno festeggia il mezzo secolo di vita. L’operazione, del costo di 54mila euro, è stata approvata in via tecnica anche dal Comune di Sabbioneta, in quanto sia la proprietà che la competenza sull’infrastruttura sono in capo a entrambi gli enti locali. Per assicurare maggior stabilità e sicurezza sono state installate alcune protezioni in metallo per prevenire cadute accidentali in acqua e sono stati posizionati dissuasori a scomparsa (tre pilomat che fuoriescono dal piano strada) in prossimità dei due accessi, per impedire il transito a veicoli pesanti o non autorizzati, di cui due fissi laterali e uno centrale automatico a scomparsa. Grazie a questa soluzione i due Comuni potranno inibire il traffico veicolare nei periodi di carenza d’acqua, garantendo comunque l’attraversamento pedonale e ciclabile in sicurezza. Il transito sarà gestito grazie all’installazione di due semafori a Led. Predisposto anche un sistema di videosorveglianza e lettura targhe. Ancor più importante l’installazione del sistema di svuotamento dei barconi, attraverso sei pompe sommerse che potranno anche essere posizionate dentro le cavità delle barche per permettere lo svuotamento delle acque piovane.