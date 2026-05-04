In biblioteca torna il laboratorio di lettura “Parole all’aria”

ASOLA – La biblioteca comunale “Andrea Torresano”, proseguendo la sua mission di concorrere all’educazione permanente della comunità, organizza mercoledì 6 maggio dalle ore 18 un laboratorio per avvicinarsi alla pratica della lettura ad alta voce dal titolo “Parole all’aria”, a cura di Laura Torelli, bibliotecaria e attrice di Cooperativa Charta.

Il percorso, strutturato in tre appuntamenti, fornisce indicazioni e strumenti per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco leggendo ai più piccoli ed è rivolto a genitori, insegnanti, educatori, lettori volontari e a chiunque voglia riscoprire il piacere di una lettura ad alta voce.

Gli appuntamenti, della durata di circa 2 ore ciascuno, avranno una parte teorica volta ad affinare il proprio personale “stile” di lettura, attraverso il ritmo, l’intensità e l’ascolto, e una parte in cui si approfondiranno le modalità per affrontare un testo e costruire una strada per trovare la propria interpretazione. Ingresso gratuito e prenotazione al numero 0376-720645 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.asola.mn.it.