Simbolo di coesione comunitaria: Ecco il nuovo parco giochi di Polesine

POLISENE (Pegognaga) – Inaugurato dagli stessi ragazzi a Polesine, su consiglio del sindaco Matteo Zilocchi e dell’assessore a sport e frazioni Mattia Ancellotti, per altro residente nella maggiore frazione pegognaghese, il riqualificato parco giochi protetto, dedicato ai 28 scolari e scolare di San Giuliano di Puglia vittime del sisma del 2002.

La coesione comunitaria dei novecento polesinesi, dei quali in crescita i portatori di diverse culture, fonda sull’aggregazione assecondata dalla frequentazione delle giovani generazioni che hanno la possibilità di condividere uno spazio a loro dedicato adeguatamente attrezzato. Consci di tale realtà maggioranza e minoranza consiliari hanno condiviso nei mesi scorsi la necessità di riqualificare il parco giochi approvando all’unanimità la spesa di 55mila euro, valorizzando in tal modo la comunità polesinese.

Tutti aspetti sottolineati con evidente soddisfazione dal sindaco Zilocchi nell’introdurre la cerimonia d’inaugurazione. Aspetti evidenziati anche da brevi ma espressivi interventi di 15 ragazzini, che hanno sottolineato come amicizia e reciproca stima si consolidino proprio tramite il gioco. Zilocchi ha altresì rimarcato come la coesione della piccola comunità polesinese derivi anche dal valore aggiunto della ultraventennale collaborazione tra Comune e Parrocchia di Polesine, la quale ha messo a disposizione un’area di proprietà che l’ente locale ha usato per allocarvi lo spazio ludico riqualificato, poi benedetto dal parroco don Flavio Savasi. Presenti all’evento tutti i consiglieri e molti genitori e ragazzi.