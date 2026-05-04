Alla Rotonda di San Lorenzo il progetto per valorizzare il Medioevo mantovano

MANTOVA – Domani alle ore 15 presso la Rotonda di San Lorenzo si terrà la presentazione del progetto voluto dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, dalla Diocesi di Mantova e dall’Università degli Studi di Verona volto allo studio e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e architettonico del territorio mantovano risalente al Medioevo. La convenzione, firmata a gennaio 2026, prevede una collaborazione di tre anni tra gli Istituti. I risultati confluiranno in una pubblicazione e saranno organizzati incontri ed eventi aperti alla cittadinanza per diffondere le nuove conoscenze acquisite. Alla presentazione interverranno il prof. Fabio Coden, docente di storia dell’arte medievale dell’Università di Verona, in qualità di responsabile scientifico del progetto; per la Soprintendenza i funzionari coinvolti dott.sa Debora Trevisan, dott. Simone Sestito, dott.sa Chiara Marastoni; per la Diocesi l’arch. Don Stefano Savoia e don Massimiliano Cenzato.