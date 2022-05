Governo, Letta “Durerà fino alla scadenza naturale della legislatura”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo Draghi durerà fino alla scadenza naturale della legislatura. Sulle decisioni prese, le forze di maggioranza sono sempre state allineate, dal sostegno umanitario, economico e militare all’Ucraina ai provvedimenti contro il caro vita. Dubbi e discussioni sono naturali, ma in questo momento così delicato e complesso, responsabilità e unità sono due parole chiave e sono convinto che il governo continuerà il suo lavoro”.

Così il segretario del PD, Enrico Letta, in un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Alla domanda se il riavvicinamento tra M5S e Lega possa essere un pericolo per il governo Draghi, Letta osserva: “Mi pare una prospettiva assolutamente inimmaginabile. Le alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative sono lì a dimostrarlo, non vedo alcun riavvicinamento e sono fermamente convinto che Conte non lo persegua”.

