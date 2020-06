Ciclismo – Cordioli tra bici e scuola: “Mi alleno e intanto studio”

MANTOVA Nemmeno il tempo di assaporare l’emozione del passaggio agli Under 23 ed ecco che è arrivato il lockdown per il coronavirus. Questo non ha tolto di certo a Gianluca Cordioli dell’Overall Trecolli l’entusiasmo e la voglia di essere protagonista dell’eventuale scampolo di stagione che sembra profilarsi all’orizzonte. «Già un primo assaggio – afferma il giovane atleta di Volta Mantovana – di quale sia il clima che si respira tra i dilettanti l’ho provato. Avevo, infatti, partecipato alla Coppa San Geo. Ero soddisfatto perché l’avevo finita bene nel gruppo e soprattutto ero già a buon punto con la condizione di forma».

Cambio di programma forzato a seguito del Covid-19 quindi?

«L’arrivo dell’epidemia ci ha costretto a modificare tutto; ho trascorso lo stop facendo esercizi a corpo libero e poi sui rulli. Ora però siamo tornati ad allenarci anche se in forma individuale».

Il lavoro svolto in queste settimane è stato predisposto insieme ai tuoi tecnici?

«Sì. Con loro ci sentiamo ogni settimana e stiamo attendendo di conoscere le novità legate alla ripartenza. Comunque, dopo una fase iniziale che è servita per riprendere confidenza con la pedalata su strada, ora sono già giunto a ritmi di allenamento molto simili a quelli fatti prima del debutto. Il mio ds, Gabriele Rampollo, con i suoi collaboratori mi ha fornito delle tabelle di lavoro che sto seguendo scrupolosamente, anche se l’attenzione maggiore ora la sto rivolgendo alla scuola. A breve sarò alle prese con gli esami di maturità; quindi il mio obiettivo principale in questo periodo è ovviamente la promozione».

Relativamente alle tue caratteristiche tecniche come avevi impostato la stagione?

«Di solito in questo periodo ero al top della forma, mentre con il caldo rallentavo, e poi tornavo di nuovo alla miglior condizione fisica con la fine di agosto».

Hai comunque potuto comprendere i vari aspetti legati al salto di categoria?

«Il salto di categoria, francamente, non l’ho sentito tantissimo, anche se gli allenamenti sono più impegnativi in quanto le gare sono più lunghe. Quello che ho avuto modo di verificare sin dalla San Geo è che il ritmo gara è decisamente diverso».

Facendo un passo indietro, l’ultima stagione tra gli junior è stata per te più che positiva…

«Sì: l’ho vissuta vestendo i colori della formazione veneta dell’Assali Stefen ed ho raccolto una vittoria, tre secondi e vari piazzamenti nella top ten. Risultati che mi hanno permesso di raggiungere quota 27 punti con i quali sono riuscito a trovare una formazione tra i dilettanti ovvero la compagine di Novi Ligure della Overall Trecolli».

Sai già quale sarà il programma degli impegni nel momento della ripresa?

«La ripresa agonistica non è stata ancora definita dallo staff tecnico. Probabilmente saprò qualcosa di più specifico verso fine giugno».