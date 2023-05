Calcio Serie C – Verso Albinoleffe-Mantova: sarà invasione biancorossa

MANTOVA Il primo appello del presidente Filippo Piccoli è stato accolto: i tifosi del Mantova si preparano ad “invadere” l’Albinoleffe Stadium di Zanica per il match d’andata dei play out, in programma sabato alle 17. E allora sotto coi numeri, che rendono l’idea più di qualsiasi parola. La prevendita, scattata ieri alle 12, in mezza giornata ha prodotto poco meno di 400 biglietti acquistati dai tifosi mantovani sui 500 disponibili. Ne mancano dunque appena un centinaio per riempire il settore ospite del moderno ed efficiente stadio bergamasco. E tutto fa pensare che, tra oggi e domani, si raggiunga il sold out. A tal proposito, è doveroso ricordare che la prevendita, attiva sul circuito Vivaticket, terminerà alle ore 19 di domani; e che il giorno della gara nessun tifoso mantovano potrà quindi acquistare biglietti.

Sul fronte organizzativo, il Centro di coordinamento ha completato il primo pullman e sta raccogliendo prenotazioni per il secondo (rivolgersi a Gianluca Negretti, tel. 328 4559913). Gli ultras della Te, invece, si muoveranno con un’autocolonna, in partenza alle ore 14 di sabato dalla sede dell’Associazione XXIV Marzo 1911 a Lunetta.

Insomma, quello che auspicava Piccoli nella conferenza stampa di una settimana fa si sta verificando: il popolo biancorosso ha compreso quanto sia fondamentale per la squadra un appoggio “totale”. Come e più di quanto avvenuto nella gara di campionato, quando i tifosi mantovani erano circa 250 e la loro spinta (complice anche la vicinanza della curva al campo) venne giudicata determinante dagli stessi giocatori dell’Acm per condurli alla vittoria. Piccoli era stato chiaro anche nel definire la partita di sabato: «Sarà ancora più importante della gara di ritorno – aveva dichiarato – . Per questo dobbiamo creare un ambiente caldo, come se giocassimo in casa». Detto fatto.

Com’è noto, il Mantova si è battuto per garantire ai suoi tifosi prezzi agevolati: il biglietto costa infatti 5 euro (più 1,50 euro di prevendita). Promozioni anche per la gara di ritorno, in programma sabato 13 al Martelli: 5 euro in curva, 7 euro in tribuna laterale, 10 euro per la centrale. Ma di questo si parlerà la prossima settimana.